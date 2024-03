Ato na Praia do Forte, em Cabo Frio - Movimento de Mulheres/ Portal RC24h

Ato na Praia do Forte, em Cabo FrioMovimento de Mulheres/ Portal RC24h

Publicado 08/03/2024 14:45

Nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a Região dos Lagos amanheceu com um ato simbólico na Praia do Forte, em Cabo Frio. Mulheres de diversos movimentos sociais se reuniram para fixar cruzes na areia em alusão às vítimas de feminicídio na região, chamando a atenção para a grave questão da violência contra a mulher.

As cruzes, adornadas com fotos e nomes das vítimas, representavam a triste realidade de um país que registra, a cada dia, pelo menos 13 feminicídios. A ação, organizada pelo SEPE, Movimento Olga Benário, Ocupação Etienne Romeu, Bloco Alternativo Resistência, AMB Lagos, Movimenta Mulheres, Coletivo Cultural Olhar da Perifa, Coletivo Gira Sol de Danças Circulares e Psol Cabo Frio, teve como objetivo conscientizar a população sobre a necessidade de medidas efetivas para combater a violência contra a mulher.

O ato na Praia do Forte foi apenas o início de uma jornada de luta e reivindicação que se estenderá por todo o dia. A programação do Ato Unificado pelo Dia Internacional da Mulher inclui:

14h: Roda de Conversa – Mães com Diversidade na Cafeteria Inverno d’Italia

15h: Concentração na Praça Porto Rocha – Confecção de cartazes

17h: Marcha das Mulheres com BlocAto

18h: Projeção no MART

19h: Ato Unificado no Largo Santo Antônio

20h: Mulheres cantam e tocam no Quintal Collab