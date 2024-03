A prefeita Magdala Furtado e o secretário de Saúde, Bruno Alpacino, no evento de outubro do ano passado - Divulgação

Publicado 06/03/2024

Cabo Frio - A demora na entrega de óculos após exames oftalmológicos feitos na carreta de atendimento móvel, em Cabo Frio, está gerando diversos questionamentos entre a população. O que era para ser um serviço de apoio ao sistema de saúde durante as campanhas do Outubro Rosa virou estresse e decepção.



Muitas destas mulheres afirmaram que enfrentaram uma longa espera e chegaram até a dormir na fila aguardando e nada de receberem seus óculos.

Uma outra reclamante, Manu Barros, disse o seguinte: “Eu fui em busca dos óculos prometidos, porque a minha mãe dormiu nessa fila e tá até hoje na esperança de conseguir esse óculos. E o que me foi passado, é que a Secretaria de Saúde disse que vai entrar em contato com os pacientes. Entrar em contato como assim? Os pacientes vêm, dormem na fila na esperança de passar pela consulta, é prometido os óculos e cadê os óculos da população? Fazendo a população de boba, né prefeita Magdala? Tem muitas pessoas que não chegaram nem resultados de exames “, desabafou.O Caminhão de Atendimento Móvel foi instalado no bairro Jardim Esperança e em Tamoios, oferecendo serviços de mamografia, densitometria óssea, oftalmologia, exames preventivos e ultrassonografia, na campanha do Outubro Rosa.O Jornal O Dia questionou a Prefeitura sobre o porquê dessa demora – já vai completar cinco meses de espera – e saber qual a resposta para essas cidadãs.Por meio de nota, a Prefeitura disse o seguinte:“A Prefeitura de Cabo Frio informa que houve atraso na entrega dos exames, mas a Secretaria Municipal de Saúde já está resolvendo a situação e destinando um local, ainda neste mês, para concluir o serviço.”