Pedaço da maca que quebrou e servidora imobilizada na cama do hospital - Renata Cristiane

Publicado 05/03/2024 18:10

Uma servidora pública sofreu um grave acidente no último sábado (2) no posto de saúde do bairro Jardim Pero, em Cabo Frio. Sandra Pereira Barbosa, de 65 anos, estava descansando em uma maca durante o intervalo de uma ação de atendimento e quando sentou para se levantar, o equipamento quebrou e ela caiu no chão.



Com o tombo, Sandra teve ferimentos graves e foi levada ao Hospital Santa Izabel, onde exames revelaram diversas fraturas, incluindo na face, no braço e na mão. Ela teve que passar por cirurgia na mão e, segundo o médico responsável, perdeu os movimentos da região.



“Os equipamentos são todos ruins. Imagina se fosse um paciente, uma mulher grávida ou mais idosa?”, questionou o sobrinho de Sandra, que a acompanha no hospital.



Ele relatou ainda que, após o acidente, a maca foi consertada de forma improvisada e voltou a ser utilizada no atendimento ao público, colocando em risco a segurança de outros pacientes.

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a servidora em questão se feriu ao levantar da maca e se desequilibrar. O município informou ainda, que o equipamento está em boas condições de uso e não apresenta nenhum problema.



Segundo nota enviada ao O Dia, a funcionária estava na unidade por conta da ação do Dia D de Combate a Dengue, realizada no último sábado (2). Ela foi amparada pela equipe na mesma hora, recebendo o atendimento clínico necessário.