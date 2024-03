Foram encontrados 23 pedras de crack; 13 pinos de cocaína; nove buchas de maconha; R$ 74,00 em espécie; um rádio transmissor e um celular. - Divulgação/PM

Publicado 07/03/2024 18:46

Cabo Frio - Na tarde desta quinta-feira (7), uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT 1) da Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na Favela do Lixo, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio.

A ação aconteceu durante a Operação Força Total, que visa combater o tráfico de drogas e outros crimes na região. Os policiais receberam informações sobre um indivíduo que estaria vendendo drogas na Rua Sete e se dirigiram ao local.

Ao chegarem ao endereço, os agentes avistaram o acusado, identificado como C.M.B.M., de 19 anos, com o material entorpecente. Ele tentou fugir adentrando uma residência, mas foi capturado pelos policiais após autorização do proprietário.

Com o acusado, foram encontrados 23 pedras de crack; 13 pinos de cocaína; nove buchas de maconha; R$ 74,00 em espécie; um rádio transmissor e um celular.

O criminoso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP).