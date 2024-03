Carro pega fogo em posto de combustível - Rede social

Publicado 11/03/2024 18:55

Cabo Frio - A programação deste domingo (10) foi diferente para um motorista que, ao abastecer o carro em um posto de gasolina no Jardim Esperança, em Cabo Frio, teve o carro tomado por uma explosão. Por sorte, o proprietário do veículo não se feriu.



O fato foi registrado em um posto na Estrada de Búzios, em frente à Primeira Igreja Batista, ainda durante o período da manhã. Informações extraoficiais apontam que automóvel teria apresentado pane elétrico após abastecimento, contudo, o fato não foi confirmado pelas autoridades.



De qualquer forma, durante o abastecimento de um carro, podem surgir vapores de combustível, que são facilmente inflamáveis. Se houver alguma faísca ou calor intenso perto desses vapores, pode ocorrer uma explosão.



Isso acontece porque o combustível, ao ser colocado no tanque do veículo, libera esses vapores no ar, que se misturam com o oxigênio, criando uma mistura perigosa. Para evitar acidentes, é indicado não fumar ou usar o celular perto das bombas de combustível.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Não se sabe o valor do prejuízo do motorista.