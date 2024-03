Fios de internet cortados - Rede social

Publicado 11/03/2024 18:41 | Atualizado 12/03/2024 12:07

Cabo Frio - Denúncias apontam que empresas de internet contratadas para atuar no bairro Botafogo, em Cabo Frio, estariam sendo “sabotadas” por traficantes. Segundo relato que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (11), criminosos estariam cortando os cabos de fibra óptica das companhias, impedindo o sinal de internet.



O objetivo dos traficantes, conforme a denúncia, seria que os moradores consumissem apenas a internet indicada pelo crime organizado. Ainda de acordo com os relatos, várias companhias estariam sendo prejudicadas pela ação. Imagens realizadas pela população local mostram os fios cortados.



Apesar do relato ter viralizado nesta segunda, a situação estaria acontecendo há algum tempo.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com as polícias Militar e Civil, questionando se as autoridades estão cientes da denúncia e se operações e/ou investigações sobre o caso estão sendo realizadas.



Sobre o caso, a Polícia Militar informou que “vai realizar diligências para obter dados para confirmação”. Também apontou que pode ser que haja alguma investigação por parte da Polícia Civil, contudo, “não tem como confirmar”.



A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio). Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.