Moradores de Cabo Frio vivem momentos de pânico com tiroteio entre facções rivaisDivulgação

Publicado 14/03/2024 19:38

CABO FRIO - Na noite de quarta-feira (13), moradores do bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, viveram momentos de pânico após um intenso tiroteio entre supostas facções rivais. O confronto aconteceu por volta das 20h, na região conhecida como Fazenda do Edgar, próximo ao campo de futebol do bairro.

Segundo relatos, diversos disparos de arma de fogo foram ouvidos, causando grande apreensão na comunidade. Uma van da Cooperbuzios foi atingida por um veículo de um dos envolvidos no tiroteio durante a fuga, ainda conforme populares.

Várias viaturas da Polícia Militar foram acionadas para o local e realizaram buscas pelos autores do crime. Até o momento, a PM não confirmou se foram feitas prisões.