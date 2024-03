Carro bate e derruba poste - InterTV

Publicado 13/03/2024 15:19

Cabo Frio - Um carro bateu em um poste nesta quarta-feira (13) em Cabo Frio.



Segundo informações, o acidente aconteceu na Avenida Hilton Massa, na orla da Praia do Forte. Com o impacto da batida, o poste chegou a cair e toda a fiação arrebentou.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista e as causas do acidente.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).



*Imagens: InterTV.