Corpo é encontrado completamente carbonizado - Divulgação/PM

Corpo é encontrado completamente carbonizado Divulgação/PM

Publicado 14/03/2024 16:01

Cabo Frio - Na manhã desta quinta-feira (14), um corpo foi encontrado completamente carbonizado na localidade conhecida como Pinguela, no bairro de Aquárius, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.



A polícia foi acionada por populares que avistaram o cadáver por volta das 7h. Informações iniciais dão conta de ser um homem.



Ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou a causa da morte. A investigação do caso ficará a cargo da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).