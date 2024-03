2 submetralhadoras calibre 9mm, 1 espingarda calibre 12, 1 pistola calibre 9mm, 2 granadas defensivas, 2 carregadores de fuzil calibre 556, 64 munições calibre 556, 73 munições calibre 9mm, 10 munições calibre 12, 1 carregador de PT 838, 1 carregador de PT 9mm. Além de 2 rádios transmissores, 4 bases de rádios transmissores, roupa camuflada, touca ninja, 1 lanterna e 1 facão - Divulgação/PM

2 submetralhadoras calibre 9mm, 1 espingarda calibre 12, 1 pistola calibre 9mm, 2 granadas defensivas, 2 carregadores de fuzil calibre 556, 64 munições calibre 556, 73 munições calibre 9mm, 10 munições calibre 12, 1 carregador de PT 838, 1 carregador de PT 9mm. Além de 2 rádios transmissores, 4 bases de rádios transmissores, roupa camuflada, touca ninja, 1 lanterna e 1 facão Divulgação/PM

Publicado 18/03/2024 15:25

Cabo Frio - Cumprindo determinação de ocupação na região da Rasa e Maria Joaquina, na divisa entre Cabo Frio e Búzios, devido a conflito entre facções criminosas, uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Especiais) da Polícia Militar apreendeu armas e artefatos utilizados na disputa de território, na tarde deste sábado (16).



De acordo com a ocorrência policial, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que elementos ligados ao tráfico de drogas da Maria Joaquina, supostamente pertencentes ao Comando Vermelho, estariam escondidos na mata portando diversas armas, inclusive de grosso calibre, e roupas camufladas. Além disso, a informação indicava que um indivíduo da facção rival teria sido sequestrado.



A guarnição se dirigiu ao local indicado e, após uma intensa varredura na mata, se deparou com cerca de 10 indivíduos fortemente armados. Ao avistarem os policiais, os criminosos abriram fogo, dando início a uma troca de tiros. Após o confronto, os agentes conseguiram fazer uma busca minuciosa no terreno.



Foram encontradas 2 submetralhadoras calibre 9mm, 1 espingarda calibre 12, 1 pistola calibre 9mm, 2 granadas defensivas, 2 carregadores de fuzil calibre 556, 64 munições calibre 556, 73 munições calibre 9mm, 10 munições calibre 12, 1 carregador de PT 838, 1 carregador de PT 9mm. Além de 2 rádios transmissores, 4 bases de rádios transmissores, roupa camuflada, touca ninja, 1 lanterna e 1 facão.



Diante dos fatos, a guarnição procedeu para a 126º DP para apresentação do fato e apreensão dos materiais.