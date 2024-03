Dois homens, ainda não identificados, foram mortos a tiros - Divulgação/PM

Publicado 18/03/2024 15:36

Cabo Frio - Na madrugada desta segunda-feira (18), um duplo homicídio foi registrado na rua Guiomar Novaes (antiga rua das Capivaras) no bairro de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Dois homens, ainda não identificados, foram mortos a tiros. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida para uma unidade de saúde.

As polícias Militar e Civil estiveram no local do crime. A perícia foi realizada e os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

Os casos foram registrados na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que investiga as causas e autoria do crime. Ninguém foi preso.