Resíduos de lixos despejados em frente a uma escolaRede social

Publicado 20/03/2024 15:26

Cabo Frio - Moradores do bairro Jacaré, em Cabo Frio, estão denunciando o que chamam de “descaso” por parte da prefeitura em relação à coleta de lixo na Rua Pomar, na Travessa Beija-flor. Imagens registradas nesta quarta-feira (20) mostram resíduos despejados em frente a uma escola.



O denunciante conta que, apesar do registro ser recente, o que ele denomina como “descaso” já estaria acontecendo há algum tempo. Ainda durante o relato, o morador conta que, ao lado da unidade escolar, há uma creche.



Ele afirma também que alguns moradores até tentaram ocupar a calçada com plantas, para evitar o despejo de lixo, mas parte da população “não respeita e quer que se lasque”.



Ainda na gravação, ele enfatiza sua preocupação com o fato das crianças passarem em meio aos resíduos não coletados, o que pode acarretar em doenças. O homem até mostra que a prefeitura disponibilizou lixeiras, contudo, as mesmas não têm dado conta, devido ao excesso de detritos.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, perguntando o que pode ser feito para que a situação seja resolvida, e aguarda retorno.