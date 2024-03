36 cápsulas de cocaína, um celular, uma mochila e R$ 66 em dinheiro - Divulgação/PM

36 cápsulas de cocaína, um celular, uma mochila e R$ 66 em dinheiro Divulgação/PM

Publicado 21/03/2024 16:05

Cabo Frio - Na tarde desta quarta-feira (20), um homem acusado de tráfico de drogas foi preso em Cabo Frio.

A Polícia Militar, em patrulhamento na Rua Antônio Feliciano de Almeida, na comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte, avistou um indivíduo em atitude suspeita.

Ao perceber a presença da PM, o elemento, identificado como M.D.D.S.C., de 32 anos, tentou fugir, mas foi capturado. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 36 cápsulas de cocaína, um celular, uma mochila e R$ 66 em dinheiro.

Diante dos fatos, o criminoso foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio. Posteriormente, ele foi encaminhado à 132ª DP de Arraial do Cabo, Central de Flagrantes do dia.