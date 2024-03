Crescente presença de usuários de drogas na praça em frente ao terminal - Rede social

Crescente presença de usuários de drogas na praça em frente ao terminal Rede social

Publicado 22/03/2024 17:08

Cabo Frio - Comerciantes e moradores do entorno da Rodoviária Alexis Novellino, em Cabo Frio, estão desesperados com a crescente presença de usuários de drogas na praça em frente ao terminal. A situação, que já se arrasta há algum tempo, se agravou nos últimos meses, com a praça se tornando um verdadeiro ponto de consumo e venda de entorpecentes.



Imagens enviadas ao Jornal O Dia mostram a dimensão do problema. Vários usuários de drogas podem ser vistos na praça, em plena luz do dia, “em estado deplorável”, consumindo crack e outras drogas. A situação gera insegurança e constrangimento para quem frequenta a região, além de prejudicar o comércio local.



As denúncias sobre a “cracolândia” em frente à rodoviária são constantes. “No entanto, até o momento, nenhuma providência efetiva foi tomada pelas autoridades para solucionar o problema”.



Moradores e comerciantes relatam que já acionaram a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Prefeitura de Cabo Frio, mas nada foi feito para conter o avanço do tráfico e do consumo de drogas na região.



O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio e a Polícia Militar e aguarda um posicionamento sobre o caso.