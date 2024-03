Após trabalho de inteligência, os agentes identificaram a localização do elemento e o capturaram em uma residência no bairro de Unamar, no distrito de Tamoios - Polícia Militar

Publicado 27/03/2024 18:22

Na tarde desta quarta-feira (27), a Polícia Civil capturou em Cabo Frio, J.M.S., conhecido como Pé de Pano, de 33 anos. O criminoso era foragido da Justiça com mandado de prisão por homicídio qualificado e atuava como líder do tráfico de drogas na Ilha dos Mineiros, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense.

Após trabalho de inteligência, os agentes identificaram a localização do elemento e o capturaram em uma residência no bairro de Unamar, no distrito de Tamoios.

Durante a diligência, a equipe da Polícia Civil apreendeu dois revólveres de calibre 32, nove munições do mesmo calibre, seis cartuchos de calibre 12, um saco contendo maconha, uma réplica de fuzil e uma planta de cannabis sativa cultivada em vaso na varanda da casa.

O criminoso foi preso em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e autuado também por porte de drogas para consumo próprio. Ele também responde pelo crime de homicídio qualificado, com mandado de prisão em aberto.