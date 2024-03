126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 26/03/2024 13:23

Cabo Frio - Nesta terça-feira (26), agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) prenderam em flagrante dois homens por roubo de encomendas compradas de forma fraudulenta na internet. A ação aconteceu na Rua Zulmira Mendes, no bairro Braga.

Tudo começou com uma denúncia do próprio entregador, que relatou ter sido abordado por dois homens em uma motocicleta enquanto fazia uma entrega na Rua Zulmira Mendes. Um dos homens, identificado como C.C.P.O., arrancou a encomenda da mão do entregador e tentou fugir.

Com base na denúncia, os policiais montaram campana no local da entrega e flagraram a ação dos criminosos. Um dos envolvidos foi preso em flagrante enquanto tentava fugir com a encomenda roubada. O outro homem, identificado como L.M.J.S.T., que conduzia a motocicleta, também foi preso.

Em depoimento, o primeiro elemento confessou que já havia praticado outros roubos de encomendas da mesma forma e que recebia recompensa de um terceiro acusado, identificado como J.R.R., o responsável por encomendar os produtos de forma fraudulenta. O criminoso também revelou que J. deixava uma quantia em dinheiro com ele para subornar o entregador e que este não exigisse documentação.

Com base nas informações obtidas, os policiais identificaram e localizaram o outro envolvido. Ele foi preso em flagrante na rua, em frente à casa onde mora, no mesmo bairro. No local, os policiais apreenderam diversos bens adquiridos de forma fraudulenta.