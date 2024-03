370 pedras de crack, 190 cápsulas de cocaína, um celular e R$ 20 - Divulgação/PM

Publicado 25/03/2024 16:03

Cabo Frio - Na manhã de domingo (24), a Polícia Militar apreenderam grande quantidade de drogas e prenderam um traficante em flagrante no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio.



A equipe recebeu uma denúncia anônima informando sobre um indivíduo que armazenava drogas e armas em uma residência na Rua Beira Alta. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o acusado, identificado como L.d.O.A.d.A., de 21 anos, e encontraram com ele 370 pedras de crack, 190 cápsulas de cocaína, um celular e R$ 20.



O criminoso confessou ser integrante do tráfico de drogas e que estava prestes a entregar o material entorpecente. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Ainda em Cabo Frio, policiais militares detiveram dois elementos com drogas no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio. A equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou dois indivíduos saindo de uma residência no Beco do U, na comunidade da Estradinha. Com um deles, foram encontrados R$ 22,85 em espécie.Ao verificar a residência de onde os elementos saíram, os policiais encontraram uma mochila com 168 pedras de crack e 152 trouxinhas de maconha espalhadas pelo chão. Diante dos fatos, P.C.d.S.N.J., de 21 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece preso. Já o menor, de 16 anos, foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).