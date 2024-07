Um celular, uma carteira contendo R$ 1 mil reais e sete cartões bancários - Divulgação/PM

Publicado 09/07/2024 14:00

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (8) em Cabo Frio, acusado de ter praticado furto na rodoviária da cidade. A Polícia Militar recebeu um alerta de que o elemento teria fugido em direção à Avenida Porto Alegre. De imediato, uma equipe foi direcionada para a região para realizar buscas pelo criminoso.

Após patrulhamento nas adjacências, a guarnição recebeu novas informações de que o homem estava rua da feira. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o elemento cercado por populares e realizaram a abordagem.

Com o suspeito foram encontrados um celular, uma carteira contendo R$ 1 mil reais e sete cartões bancários. Uma das vítimas do furto chegou ao local e reconheceu o celular e a carteira como sendo seus pertences. A vítima também relatou que o acusado havia trocado o cartão bancário dela pelo cartão de outra pessoa.

Diante das provas e do relato da vítima, o criminoso foi detido e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Posteriormente, ele foi encaminhado à 132ª DP de Arraial do Cabo, Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso por crime de furto qualificado.