Agentes da Guarda Marítima e AmbientalReprodução

Publicado 08/07/2024 15:48

Cabo Frio - Uma operação conjunta que contou com agentes da Guarda Marítima e Ambiental e servidores da Secretaria de Meio Ambiente foi realizada na manhã deste sábado (6) e notificou três embarcações.

As embarcações foram notificadas por estarem realizando reparos no local sem a autorização necessária, caracterizando crime ambiental em descumprimento à Lei 2330/2010 no art. 2, que determina que toda construção, instalação, ampliação, reforma, recuperação ou alteração de estabelecimentos, empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais precisa de autorização para ser realizada.

Os responsáveis também foram notificados para comparecer à sede da Guarda Marítima e Ambiental a fim de apresentar a documentação referente às suas poitas.