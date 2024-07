Casa pega fogo - Rede social

Publicado 05/07/2024 16:05 | Atualizado 05/07/2024 16:06

Cabo Frio - Uma casa localizada na Rua Mário Quintana, no bairro Vila Nova, em Cabo Frio, foi tomada por um incêndio na tarde desta sexta-feira (5).



As chamas atingiram o imóvel por volta das 15h, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros para o local.



Ainda não há informações sobre feridos ou a causa do incêndio. As equipes dos bombeiros trabalham no combate às chamas e na investigação das causas do sinistro.