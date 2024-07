Atriz mirim cabo-friense, Gabriely Mota - Rede social

Publicado 04/07/2024 16:41

Cabo Frio - A primeira novela brasileira da Netflix, “Pedaço de mim”, será lançada nesta sexta-feira (5). A obra, protagonizada por Juliana Paes, Vladimir Britcha e Felipe Abib, conta a participação da atriz mirim cabo-friense, Gabriely Mota, de 14 anos.



O melodrama contemporâneo, criado por Ângela Chaves e dirigido por Maurício Farias, acompanhará a história de Liana (Juliana Paes), que passa pela condição rara de superfecundação heteroparental: uma gravidez de gêmeos de pais diferentes. A trama promete muito drama e Gabriely, que afirma “que um de seus maiores desejos era participar de algum projeto da Netflix”, está radiante de felicidade.



A jovem, que iniciou a carreira artística aos seis anos, contou com exclusividade ao Jornal O Dia que, para fazer parte do projeto pioneiro, passou, inicialmente, por uma seleção, que aconteceu no dia 20 de março de 2023.



“Passei no teste e, em seguida, começaram as preparações, a leitura de texto e todas as etapas necessárias antes de iniciar as gravações”, explicou Gabriely, carinhosamente chamada de Gaby.

Rodeada de grandes artistas do cenário artístico brasileiro, Gaby compartilhou que, além de ter ficado muito feliz de contracenar com nomes como Juliana Paes, se dedicou muito para interpretar sua personagem, da qual ainda não pode revelar o nome, nem revelar muitos detalhes, antes do lançamento.



“Descobri que ia gravar com a Juliana Paes, [o que foi] muito legal, porque eu tinha enviado uma mensagem quando ela estava em Cabo Frio, pois queria tirar uma foto, mas acabei não tendo retorno. Aí quando conversei com a psicóloga da série, descobri que ia contracenar com a Juliana, ou seja, não seria somente uma foto, mas sim seis meses de gravações juntas”, contou a jovem.



Ela também contou sobre os processos, também conhecidos como laboratórios, para o desenvolvimento e aprofundamento de sua personagem.

“Descobri que minha personagem seria uma desenhista e eu era péssima no desenho. Não sabia fazer um boneco de palito direito, então quem me ajudou demais com isso foi o Anderson Carvalho. Comecei a fazer aula no atelier dele e eu só tinha um mês para aprender a desenhar e pintar na aquarela. (…) Para tornar o aprendizado mais rápido, comecei a fazer duas aulas por semana”, disse, complementando: “também fiz laboratório na APAE de Cabo Frio, porque minha personagem acaba sofrendo um acidente e, para interpretar corretamente, fui até a responsável da APAE, a Kelly, uma pessoa incrível que sempre apoia o meu trabalho, e ela liberou o espaço para que eu pudesse fazer o laboratório”.



A artista comentou, ainda, que considerou o período de gravações, que se encerrou nos meados de agosto do ano passado, “incrível”, destacando que aprendeu “várias coisas novas” e conheceu “muitas pessoas que quer levar para a vida”.

“Tive a oportunidade de aprender e atuar com pessoas que eu admiro muito e o privilégio de fazer um projeto tão lindo e importante de ser falado. (…) Me emocionei bastante no último dia [de gravação], mas saí dali com a sensação de orgulho pelo trabalho que entreguei, pois tive muito esforço para construir a minha personagem. Diria que foi a personagem em que mais tive desafios para fazer e isso é gratificante, pois amo desafios relacionados ao meu trabalho”, comentou Gaby, enfatizando que está “muito feliz com o resultado dessa série linda”.



Agora, o objetivo da artista mirim é “produzir mais trabalhos na carreira da atuação e aprender cada vez mais”.

Confira a sinopse da trama:

Pedaço de Mim é a primeira novela brasileira da Netflix. O melodrama contemporâneo acompanhará a história de Liana (Juliana Paes), uma mulher que passa pela condição rara de superfecundação heteroparental: uma gravidez de gêmeos de pais diferentes. Na trama, Liana sempre sonhou em ter um filho com seu marido Tomás (Vladmir Brichta), mas tudo muda na noite que ela descobre que ele estava sendo infiel a ela. No mesmo dia, ela é vítima de um abuso sexual, piorando ainda mais a situação. Logo em seguida, ela faz um teste de gravidez e recebe a notícia de que será mãe de gêmeos, mas cada bebê tem um pai diferente. Ela tentará ao máximo manter a condição, chamada superfecundação heteroparental, em segredo, mas estar envolvida em um turbilhão de dramas e sentimento conflitantes torna tudo ainda mais difícil, inclusive a dúvida se conseguirá amar os dois filhos da mesma forma.