39 trouxinhas de maconha, 21 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 75 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 02/07/2024 16:00

Cabo Frio - Um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas e um rádio transmissor na tarde desta segunda-feira (1) na Rua Sete, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio. A ação da Polícia Militar aconteceu após a equipe receber informações sobre a prática de tráfico de drogas no local.

Ao avistar a viatura policial, o menor tentou fugir para dentro de uma casa. Com a autorização de um dos moradores, a equipe adentrou a residência e encontrou o acusado. Em uma breve revista no cômodo ao lado, os policiais localizaram 39 trouxinhas de maconha, 21 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 75 em espécie.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia. Ele responderá por fato análogo de tráfico de drogas.