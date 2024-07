86 pinos de cocaína, 64 pedras de crack, 74 trouxinhas de maconha, duas bases de carregador para rádios comunicadores e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico - Divulgação/PM

Publicado 02/07/2024 15:57

Cabo Frio - Em uma ação rápida da Polícia Militar, três homens foram capturados em flagrante na tarde desta segunda-feira (1), na Estrada Gargoá, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A equipe deteve com os acusados uma quantidade significativa de drogas, dinheiro e rádios comunicadores.

Durante patrulhamento de rotina, a guarnição observou um comportamento suspeito em frente a uma padaria. Ao realizar a abordagem, os policiais encontraram com um dos envolvidos, um menor, de 15 anos, uma mochila contendo 86 pinos de cocaína, 64 pedras de crack, 74 trouxinhas de maconha, duas bases de carregador para rádios comunicadores e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico.

Os outros dois indivíduos, de 18 e 22 anos, também estavam no local e, apesar de não serem encontrados com drogas ou armas, possuíam anotações criminais por tráfico de drogas. Diante dos fatos, todos foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Os dois homens, que já possuíam passagens por tráfico de drogas, foram autuado pelo mesmo crime e permanecem presos.

O adolescente foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e permanece apreendido.