Abrigo irregular de idosos Unamar em Foco

Publicado 03/07/2024 15:19

Cabo Frio - Um abrigo irregular de idosos em Tamoios, distrito de Cabo Frio, foi interditado na tarde desta terça-feira (2) após uma denúncia anônima. A operação conjunta envolveu agentes da Prefeitura, do Governo do Estado e a Polícia Militar, que encontraram cerca de 14 idosos em situação de abandono.

Médicos e enfermeiros do SAMU avaliaram o estado de saúde dos residentes. Os casos mais graves foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios. No total, dois idosos foram levados para a UPA e os demais foram transferidos para unidades de acolhimento do município.

Segundo informações, a casa de repouso ‘Encantadora Dó Ré Mi Fá’ não possuía autorização para funcionar como abrigo de idosos. A responsável pelo local, cujo nome não foi divulgado, já teria sido denunciada anteriormente em São Paulo pelo mesmo motivo.

Conforme a secretária da Melhor de Idade de Cabo Frio, Cris Fernandes, a força-tarefa foi realizada após denúncias. “A gente vinha acompanhando junto ao Ministério Público, mas a situação se agravou muito neste final de semana. Identificamos o problema e demos a solução. Tiramos os idosos da situação de risco e vulnerabilidade”, afirmou.

A polícia investiga o caso.