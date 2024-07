Boulevard Canal - Divulgação/PM

Publicado 03/07/2024 15:16

Cabo Frio - Um homem com diversas passagens pela polícia por furto, homicídio, tráfico de drogas e roubo foi preso na tarde desta terça-feira (2), em Cabo Frio, após ser flagrado furtando um restaurante no Boulevard Canal.

O furto aconteceu por volta das 16h20 no Restaurante do Zé, localizado na Avenida dos Pescadores, no Centro da cidade. Segundo a vítima, o elemento, identificado como R.J., quebrou a porta de vidro do estabelecimento e furtou diversos objetos, como bebidas, alimentos e dinheiro.

Após receber a denúncia, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local e, com base nas imagens das câmeras de segurança do restaurante, conseguiu identificar o criminoso

O acusado, que já era conhecido da polícia por diversos crimes na região, foi encontrado na Rua Inglaterra, no bairro Jardim Caiçara, próximo à rodoviária, com as mesmas roupas que usava no momento do furto. Ao ser abordado, ele confessou o crime e foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo autuado em flagrante pelo crime de furto. Ele permanece preso à disposição da Justiça.