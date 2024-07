Coqueiro plantado no meio da rua - Rede social

Publicado 04/07/2024 13:19

Cabo Frio - Um coqueiro foi plantado no meio da Rua Samuel Bessa, no bairro Jacaré, em Cabo Frio, na manhã desta quinta-feira (4).



A ação inusitada causou surpresa para moradores e motoristas que trafegam pela via.



Ainda não há informações sobre quem teria plantado a árvore no local, mas, segundo relatos, o ato foi um protesto contra a existência de uma cratera no local, que já existe há algum tempo, e causa transtornos para os moradores e motoristas, além de representar um risco de segurança.



O coqueiro foi plantado na altura do CIEP. A ação gerou diversas reações nas redes sociais, com alguns populares apoiando o protesto e outros criticando a atitude.