126ª Delegacia de Polícia - Divulgação/PM

126ª Delegacia de PolíciaDivulgação/PM

Publicado 03/07/2024 18:38

Cabo Frio - Um homem conhecido como “Russinho”, acusado de furtar duas lojas no centro de Cabo Frio, foi preso na tarde desta quarta-feira (3) na Praia do Forte, após uma ação da Polícia Militar.

Segundo informações, o elemento teria furtado duas lojas localizadas na Avenida Nilo Peçanha, no Centro da cidade. Após receberem denúncias sobre o paradeiro do criminoso, as equipes policiais realizaram um cerco tático na Duna Preta da Praia do Forte.

O homem foi localizado e capturado. Ele confessou o crime e foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, sendo autuado em flagrante por furto.