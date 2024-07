Festival do Camarão - Divulgação

Publicado 04/07/2024 18:44

Cabo Frio - O tradicional Festival do Camarão de Cabo Frio chega à 18ª edição. O evento começa nesta sexta-feira (5) e vai até o domingo (7), das 12h à 0h, na Praia do Siqueira. Neste ano, serão diversas atrações musicais locais e nacionais. Entre os shows estão: o Grupo Envolvência, Yara Velasco, o cantor Tiee, e muito mais.



O Festival do Camarão exalta a tradição da atividade pesqueira da comunidade local, que é famosa na região pelo camarão. Bairro tradicional da pesca artesanal de camarão, a Praia do Siqueira mantém ainda hoje o costume de leiloar o pescado ao final da noite, quando os pescadores chegam com o camarão ainda vivo. Para dar vazão ao pescado e incentivar o consumo local, o festival é realizado anualmente logo após a liberação do período de defeso.



Neste ano, serão mais de 60 receitas comercializadas, todas à base de camarão, além de doces e vendas de artesanato. Os pratos do crustáceo terão valor fixo de R$ 30,00.



Confira a programação:



Sexta-feira (5)



14h às 16h – Saulo Rosa



16h às 17h – DJ



17h às 18h – Kakadio (saxofone)



18h às 19h – DJ



19h às 21h – Raylane Mendes



21h às 23h – DJ



23h – Envolvência



Sábado (6)



14h às 16h – Juliana Feliciano



16h às 17h – DJ



17h às 18h – Kakadio (saxofone)



18h às 19h – DJ



19h às 21h – Léo Parazi



23h – Yara Velasco



Domingo (7)



14h às 16h – Belga



16h às 17h – DJ



17h às 18h – Kakadio (saxofone)



18h às 19h – DJ



19h às 21h – Ramona Rox



21h às 23h – DJ



23h – Tiee

