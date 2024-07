Agentes da PM - Divulgação/PM

Agentes da PM Divulgação/PM

Publicado 05/07/2024 15:59

Cabo Frio - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na tarde desta quinta-feira (4), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 15h, na Travessa Aristides Barbosa Guimarães, Morubá.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição, em cumprimento de uma operação, se deslocou até o Morubá, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas no local. Lá, os agentes tiveram a atenção voltadas para alguns elementos, que correram ao avistar a viatura.

Diante da atitude dos indivíduos, os agentes optaram por realizar uma varredura na localidade e, em um beco, encontraram 170 pedras de crack, 49 sacolés de cocaína, dez tabletes de maconha e material para a endolação.

Os policiais recolheram o material e seguiram para a 126ª DP (Cabo Frio), onde o fato foi registrado. Os ilícitos permaneceram apreendidos no local. Ninguém foi preso durante a operação.