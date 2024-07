Boulevard Canal - Renata Cristiane

Boulevard Canal Renata Cristiane

Publicado 05/07/2024 16:59

Cabo Frio - Nesta sexta-feira (5), comerciantes do Boulevard Canal, em Cabo Frio, denunciaram suposto abandono e irregularidades da região. As queixas incluem a reforma de embarcações no próprio Canal, falta de padronização nos estabelecimentos comerciais e problemas de infraestrutura.

Bárbara Barrozo, proprietária de um restaurante das redondezas, afirmou que o local voltou a ficar "abandonado", apesar das promessas feitas pela prefeitura. “Anteriormente, nós tínhamos uma promessa da nossa prefeita, uma revitalização. Foram feitos alguns postes, postes estes que nunca foram ligados. A promessa era revitalizar desde a ponta do Canal, trocando piso, acertando calçada e nada foi feito”, denunciou a empresária.

A empresária destaca que, além disso, a prática de reformar embarcações no Canal tem gerado diversos transtornos aos comerciantes locais, pois prejudica a paisagem. “Há mais ou menos um mês está tendo obra aqui em plena luz do dia e nada acontece”, contou, complementando que as férias escolares estão chegando e que a falta de fiscalização tende a prejudicar os negócios locais.

Outro ponto de crítica é a falta de padronização nos estabelecimentos. Conforme Bárbara, cada proprietário monta seu negócio de forma independente, sem seguir qualquer diretriz, o que resulta em um visual desorganizado e prejudica a estética do Boulevard Canal.

Um ponto também mencionado por outros denunciantes, que preferiram não se identificar, foi o estado do calçadão, que, conforme afirmam, “está todo quebrado”. Eles questionam qual o destino dos recursos destinados às obras dessa área, tendo em vista que, segundo destacam, “nada mudou”.

Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre o suposto abandono do Boulevard Canal e em relação às obras nas embarcações, e aguarda retorno.