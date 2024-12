Protesto de moradores - Fique Bem Informado

Publicado 18/12/2024 15:10

Cabo Frio - A falta de energia elétrica, persistente desde o último temporal na segunda-feira (16), quando fortes chuvas provocaram a queda de árvores e danificaram as redes de energia elétrica na região, culminou em manifestações de moradores em Cabo Frio e Búzios nesta terça (17) e quarta-feira (18). Revoltados com a situação, os residentes bloquearam vias e exigem uma solução imediata da concessionária responsável.



Em Cabo Frio, moradores da Estrada de Guriri se reuniram na manhã desta quarta-feira (18), completando 36 horas sem energia elétrica. O protesto pacífico, mas firme, visava chamar a atenção das autoridades e da concessionária para a necessidade urgente de restabelecimento do fornecimento.



Na terça-feira, foi a vez dos moradores do bairro Tucuns, em Búzios, realizarem um protesto similar. A falta de energia na região já ultrapassava 24 horas, impactando a rotina de todos os moradores.



A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, em nota, afirmou que já restabeleceu o fornecimento de energia para 99,4% dos clientes afetados pelas fortes chuvas, com descargas atmosféricas e rajadas de ventos, que provocaram a queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica de cidades da Região dos Lagos.



A concessionária disse que, “nessas áreas, somente na segunda-feira foram registrados ventos entre 65 km/h e 85 km/h e mais de 2.350 raios – fenômeno recorrente no Estado do Rio e que causa danos ao sistema”. Ainda conforme a Enel, “a distribuidora acionou o seu plano de emergência e conta com reforço de equipes em campo para realizar os reparos necessários e restabelecer totalmente o serviço. Em alguns casos, o trabalho dos técnicos é mais complexo, seja reconstruindo trechos da rede atingida ou atuando em áreas de difícil acesso, como matas fechadas”.



A falta de energia elétrica, além de causar transtornos no dia a dia dos moradores, pode gerar prejuízos para comerciantes e impactar o turismo na região. A população espera uma solução rápida e eficiente para o problema.



*Vídeo: Folha de Búzios.