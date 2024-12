Árvore caiu com temporal, atingindo gerador do HMOCS e barracas que ficam nas proximidades - Reprodução

Publicado 17/12/2024 15:12

Cabo Frio - A forte tempestade que atingiu as cidades da Região dos Lagos na segunda-feira (16) causou diversos transtornos em toda a região. Um dos casos mais graves foi registrado no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, que ficou completamente alagado e sem energia.

Funcionários do hospital relataram momentos de tensão ao terem que retirar pacientes das macas, que estavam sob goteiras, devido à intensa chuva. A inundação comprometeu parte da estrutura física da unidade de saúde, deixando pacientes e profissionais em situação de risco.

Na manhã desta terça-feira (17), a situação se agravou ainda mais, já que a unidade de saúde também ficou sem energia elétrica. O gerador do hospital, equipamento essencial para garantir o funcionamento de aparelhos médicos, foi atingido por uma árvore durante o temporal, interrompendo o fornecimento de energia. Uma barraca de lanches e outra, de chaveiro, também foram atingidas.

Diante da gravidade da situação, o Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para solicitar informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para atender os pacientes e reparar os danos causados pela tempestade.

Em nota, o município informou que o HMOCS ficou sem energia, após a queda do fornecimento em decorrência da chuva e que a unidade funcionou com geradores das 20h30 até às 2h30. “Desde a madrugada direção chegou a abrir nove protocolos de urgência na concessionária Enel, que enviou uma equipe agora pela manhã [terça-feira (17)], às 9h10. O fornecimento de energia foi normalizado às 9h45”.

Ainda conforme a prefeitura, em caráter preventivo, foram transferidos dois pacientes para o Hospital São José Operário (HSJO), em São Cristóvão.

“Até o momento, o funcionamento da unidade está ativo apenas para classificação vermelha, ou seja, para casos de emergência”, finalizou a nota.