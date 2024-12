76 pinos de cocaína e 30 buchas de maconha - Divulgação/PM

Publicado 13/12/2024 17:11

Cabo Frio - Durante uma operação na noite de quinta-feira (12), policiais militares prenderam um homem de 22 anos, identificado como G.P.D.S., no bairro Itajuru, em Cabo Frio. O indivíduo foi flagrado com drogas e, ao ser consultado no sistema, foram encontrados dois mandados de prisão em desfavor dele por tráfico de drogas.

A ação policial teve início quando a equipe se dirigiu a um endereço na Rua Copacabana, com o objetivo de investigar denúncias de tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos policiais, o elemento tentou fugir, mas foi rapidamente detido.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram um celular. Em buscas nas proximidades, localizaram uma sacola plástica contendo 76 pinos de cocaína e 30 buchas de maconha.

Conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), foi constatado que o acusado possuía dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedidos pela Justiça. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante.