Sete simulacros e uma mochilaDivulgação/PM

Publicado 12/12/2024 14:22

Cabo Frio - Uma ação policial foi necessária para conter uma confusão generalizada na Rua Ézio Cardoso Fonseca, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio na noite desta terça-feira (10). Por volta das 23h57, uma guarnição da Polícia Militar flagrou cerca de 100 indivíduos portando armas aparentes e correndo atrás de outros, em uma situação que gerava pânico e desordem na via pública.

De acordo com os agentes, muitos dos participantes estavam usando toucas ninjas, capas de colete balístico e máscaras, o que intensificou a apreensão dos moradores. Ao se aproximar, os policiais constataram que as armas eram réplicas de airsoft e intervieram para restabelecer a ordem. No entanto, a maioria dos envolvidos fugiu ao perceber a presença policial, abandonando sete simulacros e uma mochila no local.

Após a dispersão, alguns participantes retornaram ao local, desarmados. Os policiais orientaram os presentes sobre os riscos de realizar tais brincadeiras em vias públicas. Além de causar constrangimento e pânico à população, o ato pode ocasionar danos físicos, materiais e psicológicos, além de configurar crime de incitação ao delito.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado. A Polícia Militar reforçou o alerta para que eventos dessa natureza sejam realizados apenas em locais apropriados, evitando prejuízos ao serviço policial e garantindo a segurança da comunidade.