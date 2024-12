Terreno baldio sendo utilizado como "acampamento ilegal" por usuários de crack - Reprodução/Rede social

Terreno baldio sendo utilizado como "acampamento ilegal" por usuários de crack Reprodução/Rede social

Publicado 11/12/2024 14:39

Cabo Frio - Imagens capturadas por um drone mostram um terreno baldio localizado na Rua da Luz, no Braga, em Cabo Frio, sendo utilizado como “acampamento ilegal” por usuários de crack. O flagrante foi realizado nesta semana.



Relatos de moradores da região indicam que, além do consumo de drogas, pessoas que ocupam o terreno têm abordado os moradores, pedindo dinheiro e, em alguns casos, exigindo uma espécie de “entrada” para permitir o acesso às residências.



Situações semelhantes também têm sido registradas em outros pontos próximos. Um exemplo de “acampamento ilegal” está localizado em frente à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). O local já foi desapropriado pela Guarda Civil Municipal, mas os ocupantes retornaram dias depois.



Os denunciantes afirmam ainda que os furtos têm aumentado nas proximidades. Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio para questionar quais medidas serão adotadas para resolver o problema. Em resposta, o município enviou a seguinte nota:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que tem realizado operações rotineiras para combater a ocupação irregular de terrenos na cidade, incluindo a área mencionada na Rua da Luz, no bairro Braga.



Na última semana, foi realizada uma ação conjunta envolvendo a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com o apoio da Guarda Municipal, e a Comsercaf. As equipes atuaram tanto na identificação e abordagem dos ocupantes quanto na limpeza e ordenamento das áreas afetadas.



A Prefeitura ressalta, contudo, que a reincidência dessas ocupações é um desafio constante, e as ações continuarão sendo realizadas de forma regular para minimizar os impactos à comunidade. A Secretaria de Assistência Social esclarece ainda que o acolhimento não é compulsório e também é temporário para que a pessoa seja inserida novamente em sociedade.



A Prefeitura reforça o compromisso constante em oferecer assistência aos cidadãos em situação de vulnerabilidade e em garantir a segurança e tranquilidade dos moradores”.

