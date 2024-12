Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos - Reprodução

Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos Reprodução

Publicado 10/12/2024 15:58

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio denunciam que a saúde pública do município enfrenta um colapso. Nesta segunda-feira (9), relatos indicam que as portas da emergência do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, estão fechadas devido à falta de pagamento dos funcionários. Além disso, há informações sobre a escassez de insumos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle.

Denunciantes relataram que pacientes aguardam atendimento desde as 10h sem sucesso. Eles destacaram a ausência de exames de raio-X, o que impede diagnósticos precisos, especialmente em casos de problemas respiratórios. Moradores também mencionaram uma mulher com pressão, com suspeita de pneumonia, que recebeu apenas diazepam como medicação, devido à suposta falta de insumos na unidade.

“É desumano o que está acontecendo. [Deus] tenha misericórdia das pessoas que estão aqui. (…) Chegou uma bebêzinha aqui que bateu com a cabeça… a médica… não tem… não tem”, disse uma moradora, indignada com a situação.

Com relação ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, informações extraoficiais apontam que os médicos estariam atendendo apenas os casos de maior gravidade e pediátricos. Apenas os serviços de triagem, sala amarela e sala vermelha estariam em funcionamento, enquanto outros setores permanecem fechados.

A crise na saúde pública de Cabo Frio é marcada por constantes protestos de servidores, que denunciam atrasos de dois meses no salário.

Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre as denúncias relacionadas ao “colapso” mencionado pelos moradores, e aguarda retorno.