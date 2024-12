Antigo Hotel Acapulco - Reprodução

Publicado 09/12/2024 17:24

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio voltou a dar andamento ao processo judicial para a demolição das ruínas do antigo Hotel Acapulco, localizado na Praia das Dunas. A decisão ocorre após recomendação do Ministério Público Federal (MPF) e busca regularizar a situação ambiental e paisagística da área, que é considerada de preservação permanente.

As investigações sobre a situação do hotel tiveram início em 2014, mas o caso chegou a ser arquivado após a prefeitura ajuizar uma ação contra os proprietários. No entanto, o processo foi reaberto após a nova gestão municipal manifestar interesse em dar outra destinação às ruínas.

Em documento emitido em julho deste ano, o MPF recomendou à prefeitura a retomada da ação judicial visando a demolição do hotel. Em setembro, o município acatou a recomendação e informou ao MPF que havia dado seguimento ao processo.

De acordo com laudo técnico do MPF, as ruínas do Hotel Acapulco estão localizadas em uma área de restinga, fundamental para a fixação das dunas, e por isso considerada de preservação permanente. A área também é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que, após ser consultado pela prefeitura, manifestou-se favorável à demolição das ruínas.