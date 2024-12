PM desobstrui 15 pontos de barricadas e libera acesso a vias - Divulgação/PM

Publicado 09/12/2024 17:05

Cabo Frio - Em uma operação realizada na sexta-feira (6), equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) desobstruíram 15 pontos de barricadas em diferentes bairros de Cabo Frio. A ação resultou na remoção de aproximadamente 11.500 toneladas de material, garantindo a livre circulação de veículos e pedestres.

Os bairros atingidos pela operação foram Manoel Corrêa, Boca do Mato e Monte Alegre, além das comunidades da Rainha da Sucata, na região do Grande Jardim Esperança, e Buraco do Boi, na Praia do Forte. As barricadas, compostas por diversos tipos de materiais, obstruíam ruas e avenidas, dificultando o acesso dos moradores e prejudicando a mobilidade urbana.

Com o apoio de equipamentos pesados, os policiais militares trabalharam para remover as barricadas e limpar as vias.