Ossada de cavalo permanece há meses exposta na Praia das DunasReprodução

Publicado 06/12/2024 13:41

Cabo Frio - O cadáver de um cavalo permanece exposto há meses em frente ao antigo Hotel Acapulco, localizado no bairro Braga, em Cabo Frio, região nobre da cidade, próximo à Praia do Forte. A denúncia foi feita nesta quinta-feira (5) por um morador.



Nas imagens enviadas, é possível ver o estado avançado de decomposição do animal, com ossadas visíveis.

Segundo o relato, os cavalos frequentemente pastam nas dunas e nas áreas de grama da praia, muitos em condições visíveis de maus-tratos, como magreza excessiva. O denunciante afirmou que, embora a situação persista há bastante tempo, ele não havia feito nenhuma denúncia formal até o momento.



Após aconselhar o morador a entrar em contato com as autoridades, a reportagem do Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio, reforçando a denúncia e solicitando um posicionamento sobre o caso, e aguarda retorno.