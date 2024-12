126ª Delegacia de Polícia (DP) - Ludmila Lopes

126ª Delegacia de Polícia (DP) Ludmila Lopes

Publicado 05/12/2024 18:29

Cabo Frio - Uma denúncia de que turistas paraguaios teriam sido agredidos por funcionários de um quiosque na Praia do Forte, em Cabo Frio, tem gerado ampla repercussão nas redes sociais. O caso, registrado na 126ª Delegacia de Polícia (DP), aconteceu na tarde desta segunda-feira (2) e trouxe à tona mais uma polêmica envolvendo turistas e comerciantes da região, com ambos os lados dando versões conflituosas.

Os visitantes estrangeiros relataram que foram agredidos após questionarem valores cobrados na conta, considerados abusivos. Segundo eles, a situação teria ficado tensa quando solicitaram explicações e, em resposta, foram agredidos e expulsos do local. Os turistas afirmaram que estavam em sua primeira visita à cidade e que o incidente os deixou abalados.

Os responsáveis pelo quiosque apresentaram uma versão diferente dos fatos. Eles afirmaram que os turistas tentaram deixar o local sem pagar a conta. De acordo com o relato, foi combinado o valor de R$ 10 por pessoa para um grupo de 30 turistas paraguaios. Eles teriam consumido durante a manhã, mas, ao retornarem à tarde, parte do grupo teria se recusado a pagar, alegando que um dos integrantes acertaria o valor total, o que não aconteceu.

Ainda de acordo com o relato, o grupo teria agido com hostilidade, e a confusão começou após um dos turistas, descrito como o responsável pelo grupo, reagir com insultos ao ser cobrado. “Tinha mais de 20 pessoas contra dois de nós. Eles saíram dizendo que não iam pagar, e olha o resultado: meu funcionário está com o braço quebrado, sem poder trabalhar por 45 dias”, declarou um dos responsáveis, complementando: “Estão dizendo que nós os agredimos, mas quem foi agredido fomos nós.”

Ela informou que, apesar de tentativas da polícia de localizar os turistas, o grupo deixou a cidade antes que o caso fosse esclarecido. Um boletim de ocorrência também foi registrado por parte dos funcionários.

Vale pontuar que este não é o primeiro caso de conflito do tipo envolvendo turistas em Cabo Frio. A cidade, que atrai milhares de visitantes anualmente, enfrenta um histórico de desentendimentos e, em alguns episódios, relatos de violência. Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura da cidade, questionando sobre as medidas a serem tomadas com relação ao ocorrido.

Em resposta, a prefeitura informou que “o Grupamento Operacional de Praia (GOP) e a Fiscalização de Posturas não foram acionados no momento do incidente”. Mas que “a administração municipal lamenta o ocorrido e destaca que um processo administrativo será aberto para apurar os fatos e determinar responsabilidades”.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Cabo Frio informa que o Grupamento Operacional de Praia (GOP) e a equipe de Fiscalização de Posturas não foram acionados para atender ao caso de agressão dos turistas paraguaios, no fim de semana, na Praia do Forte.

Destaca ainda que as ações de fiscalização e monitoramento das praias seguem em andamento. E para denúncias, banhistas e turistas podem acionar a Guarda Civil Municipal pelo número 153, ou a Polícia Militar pelo 199.

A Prefeitura lamenta o ocorrido entre o quiosqueiro e os turistas. A Fiscalização de Posturas já identificou o quiosque onde ocorreu o incidente. Um processo administrativo será aberto para apurar os fatos e verificar as responsabilidades.

Com a chegada do verão, as equipes estão empenhadas no ordenamento da cidade para receber os turistas. Para isso, o plano verão já está sendo discutido entre as autoridades envolvidas”.