Publicado 05/12/2024 16:14

Cabo Frio - Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (5), na Estrada da Integração, próximo à Escola Municipal Patrícia Azevedo, na Grande Jardim Esperança, em Cabo Frio.



Segundo informações preliminares, um Renault prata, conduzido por um homem e com a esposa no carona, colidiu frontalmente com um Peugeot preto. De acordo com testemunhas, o motorista do Peugeot teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de um buraco na pista, invadindo a faixa contrária e atingindo o Sandero.



O motorista do Sandero sofreu uma fratura no ombro, enquanto a esposa teve ferimentos leves. Já o casal que ocupava o Peugeot, teve ferimentos mais graves, ainda conforme relatos.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e realizou o socorro das vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Cabo Frio (HCE). A Polícia Militar também esteve presente no local para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos cabíveis. As causas do acidente estão sendo investigadas.