Falta de iluminação pública na Avenida Wilson Mendes Reprodução/Rede social

Publicado 04/12/2024 17:43

Cabo Frio - Um morador dos arredores da Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio, denunciou a falta de iluminação pública em um trecho da via, o que vem prejudicando a segurança e a mobilidade na região.



Em vídeo encaminhado à redação do Jornal O Dia nesta segunda-feira (2), o cidadão expressou indignação e destacou a ausência de luz desde o posto de iluminação mais próximo até um trecho que abrange a ciclovia e as calçadas.



Segundo o relato, a escuridão dificulta o deslocamento seguro de pedestres e ciclistas, especialmente à noite. Para se locomover, o morador depende da lanterna do celular, dado que a iluminação pública está completamente ausente no local. “É um absurdo”, afirmou, pedindo que as autoridades responsáveis tomem providências para resolver o problema.



Ele também mencionou que a falta de iluminação não se limita a esse trecho específico mostrado no registro, mas abrange uma grande extensão da Avenida Wilson Mendes, que se encontra na mesma situação.



Procurado pela reportagem para um posicionamento, o município informou que a Comsercaf (Companhia de Serviços de Cabo Frio) vai enviar uma equipe ao local para verificar a demanda.