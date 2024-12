Homens fumando crack em plena luz do dia - Reprodução/Rede social

Publicado 03/12/2024 18:17

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio estão denunciando situações frequentes de insegurança nas ruas da cidade, especialmente em relação ao uso de drogas. Um vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (2), mostra dois homens fumando crack em plena luz do dia, às margens da Praia do Forte.



A data do registro não foi divulgada. No entanto, conforme os denunciantes, o vídeo expõe a “triste realidade em que Cabo Frio se encontra”, destacando o fato de que a cena ocorreu próximo à praia, considerada o principal cartão-postal da cidade.



E não é um caso isolado: moradores relatam que situações semelhantes também são recorrentes em outros bairros, até mesmo nas proximidades de prédios da prefeitura. Braga, Jardim Flamboyant e Centro foram citados como exemplos. Uma moradora, que prefere não se identificar, relatou que, no início da manhã, ao passar com o primo em frente ao Escritório Social, localizado na Rua Zilá Leite, deparou-se com um homem usando drogas.



“Ele ignorou o fato de ter uma criança passando por ali e continuou usando seja lá o que ele estava usando. Liguei para a Polícia Militar, mas a chamada caiu. E tudo continua igual”, declarou.



É importante ressaltar que rondas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal ocorrem frequentemente em diversas áreas da cidade. Apesar disso, denúncias como essas têm se tornado cada vez mais frequentes. Diante do cenário, o jornal entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, que, em resposta, enviou a seguinte nota:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que quando ocorrências como a citada, são flagradas em espaços públicos monitorados pela Guarda Civil Municipal, os agentes atuam efetivamente, impedindo a continuidade de tais ações, tomando as medidas necessárias. É importante ressaltar que, o monitoramento e coibição de ações criminosas, quando assim se configuram, cabe à Polícia Militar”