Operação para coibir um evento não autorizado no Campo RealDivulgação/PM

Publicado 02/12/2024 17:11

Cabo Frio - Na madrugada desta segunda-feira (2), policiais militares realizaram uma operação para coibir um evento não autorizado no Campo Real, localizado no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A ação teve como base o decreto estadual 44.617/14, que estabelece as normas para a realização de eventos em espaços públicos e privados.



Ao chegarem ao local, os agentes constataram a irregularidade da festa, que estava sendo realizada sem a devida autorização. Os responsáveis pelo evento foram orientados a encerrar a atividade imediatamente e a cumprir as exigências legais.



A operação demonstra o compromisso do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) em garantir a segurança e a ordem pública em toda a Região dos Lagos. A Polícia Militar reforça a importância de que todos os eventos, sejam eles públicos ou privados, sejam realizados em conformidade com a legislação vigente.