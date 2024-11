Registro da ocupação de prédio abandonado - Reprodução/Rede social

Registro da ocupação de prédio abandonadoReprodução/Rede social

Publicado 29/11/2024 16:04

Cabo Frio - O cenário é de completa destruição. Ainda assim, segundo denúncia encaminhada nesta quinta-feira (28) ao Jornal, um prédio abandonado na Avenida América Central, em Cabo Frio, virou abrigo para pessoas em situação de rua.



A estrutura, que ocupa uma grande área numa das principais vias do município, era onde funcionava o antigo Hotel Nevada. O local, agora em condições precárias, tem gerado preocupações com a segurança na região.



De acordo com relatos, o imóvel tem sido palco de comportamentos inadequados em plena luz do dia, além de contribuir para o aumento da quantidade de assaltos nas imediações.



A reportagem fez contato com a Prefeitura de Cabo Frio em busca de um posicionamento sobre o caso, mas até o momento não obteve resposta.