Policial militar Alessandro Codeço - Divulgação/PM

Policial militar Alessandro CodeçoDivulgação/PM

Publicado 28/11/2024 15:39

Cabo Frio - O policial militar Alessandro Codeço, que também é segurança do secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, reagiu a uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (28), na rotatória do Condomínio Minha Casa Minha Vida, na Estrada da Integração, em Cabo Frio. Durante o confronto, um dos suspeitos, identificado como Y.D.S.R., de 21 anos, foi baleado e encaminhado para o hospital.

A ocorrência teve início por volta de 1h23, quando uma guarnição da PM ouviu diversos disparos de arma de fogo na região. Ao se dirigirem ao local, os policiais encontraram o segurança, que relatou ter sido abordado por quatro indivíduos enquanto dirigia um veículo Nissan Livina. Diante da ameaça, o policial reagiu e atirou contra os assaltantes, acertando pelo menos um deles.

O suspeito baleado, posteriormente identificado como Y.D.S.R., foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Ótime Cardoso dos Santos (HMOCDS), no Jardim Esperança. Em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Central de Emergência (HCE), onde permanece internado sob custódia policial. Ele é suspeito de envolvimento em outro homicídio, com a vítima conhecida como Ya, e possui um extenso histórico criminal, com três anotações por roubo e uma por tráfico de drogas.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e esclarecer todos os detalhes da tentativa de assalto. O policial militar envolvido na ocorrência foi ouvido e liberado.