Um simulacro de pistolaDivulgação/PM

Publicado 27/11/2024 15:49

Cabo Frio - Dois adolescentes foram apreendidos na noite desta terça-feira (26) após uma tentativa de roubo em Cabo Frio.

Por volta das 23h55, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Uruguai, no bairro Aquárius, no distrito de Tamoios. Ao chegar ao local, os policiais conversaram com a vítima, um homem de 41 anos, que relatou ter sido abordado por dois indivíduos. Após realizar um patrulhamento na região, os militares localizaram os suspeitos, dois menores, de 16 anos. Com eles, foi encontrado um simulacro de pistola.

A vítima reconheceu os adolescentes como sendo os autores da tentativa de roubo. Diante dos fatos, os jovens foram apreendidos e conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado como roubo.