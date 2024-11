Barraqueiros - Ludmila Lopes

Cabo Frio - Barraqueiros da Praça da Rodoviária, em Cabo Frio, foram surpreendidos na tarde desta segunda-feira (25) por agentes da Postura, que entregaram autos de notificação exigindo a retirada deles do local no prazo de 10 dias úteis. Segundo os trabalhadores, alguns atuando na praça há mais de 15 anos, o comunicado foi feito sem qualquer justificativa prévia.



De acordo com relatos, a medida estaria relacionada a uma disputa judicial entre a prefeitura e o proprietário do terreno, que se arrasta há anos e atravessa diferentes gestões. O grupo de barraqueiros alega que o município firmou um acordo sem qualquer diálogo com os principais prejudicados — eles. “Queremos saber que acordo é esse”, afirmou um dos denunciantes.

Um documento cedido pelos barraqueiros mostra que, durante uma audiência de conciliação, o município propôs um acordo, que foi formalizado e discutido com as partes envolvidas. A proposta foi apresentada com a participação do Procurador Geral, e, após a manifestação favorável do Ministério Público, foi ratificada pelos advogados das rés. O acordo foi homologado pelo juiz, resultando na extinção do processo e no arquivamento dos autos.

Os trabalhadores também expressaram indignação com a falta de alternativas após a notificação de desapropriação. “Sairemos da praça sem nada. Olha a quantidade de coisas que temos aqui, como vamos levar tudo em dez dias? E o que eu vou fazer? Trabalho para sustentar minha família. Que governo é esse?!”, questionou outro barraqueiro.



O Jornal questionou aos agentes de Postura presentes na praça sobre a notificação e, em resposta, foi informado de que eles “apenas estavam cumprindo ordem de serviço, a partir de uma decisão judicial”. E, de fato, no auto de notificação, consta exatamente isso.



Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para obter um posicionamento oficial e aguarda retorno.