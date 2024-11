23 comprovantes de depósitos bancários somando R$ 24.260,00, em nome de uma mulher - Divulgação/PM

Publicado 25/11/2024 16:57

Cabo Frio - Na tarde deste sábado (23), por volta das 14h26, uma operação policial em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio, resultou na prisão de R. L. P. D., de 32 anos, com extensa ficha criminal. A ação ocorreu na Rua dos Macacos, durante o cumprimento de um mandado de prisão relacionado ao homicídio do sargento PM Rodrigo Noval de Oliveira.

Durante a operação, as equipes da P/2 e GAT se depararam com um veículo HB20 prata (placa OQB7A48), que não obedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga. Disparos foram efetuados de dentro do carro contra os policiais, que revidaram. Após uma perseguição de cerca de 500 metros, o veículo foi cercado, e dois ocupantes fugiram em direções opostas.

R. L. P. D., que estava armado, tentou se esconder em uma área de mata, disparando contra a guarnição, mas foi capturado após resistência. Durante a revista, os policiais localizaram uma munição calibre 38 no veículo, além de 23 comprovantes de depósitos bancários somando R$ 24.260,00, em nome de uma mulher.

O material apreendido, incluindo o veículo, foi levado à 126ª DP. Após análise da autoridade policial, R. L. P. D. permaneceu preso pelos crimes de resistência e porte ilegal de arma de fogo. Cabe ressaltar, que ele possui 13 anotações, sendo nos artigos: Roubo Majorado (Art. 157, § 2º – Cp), inc. I,II e V E Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14 – Lei 10.826/03), Art. 33, § 3º – Lei 11343/06 (Tráfico de drogas), Latrocínio (Art. 157, § 3º, 2ª parte – CP), (Art 121, § 2º – CP), inciso V c/c Art 14, inciso II do CP c/c (Art 157, § 2º – CP), inciso I, II e v, artigo 288 § único c/c (Art 33 – lei 11343/06) c/c (Art 35 – lei 11343/06).