126ª DP - Divulgação/PM

Publicado 22/11/2024 16:59

Cabo Frio - A Polícia Militar realizou duas ações na tarde desta quinta-feira (21), resultando na prisão de dois homens com mandados de prisão em aberto em Cabo Frio.

Por volta das 18h40, os agentes receberam informações de moradores sobre ameaças e extorsões no bairro Braga. Durante patrulhamento na Rua Enfermeiro Ricardo Sanches, os militares abordaram um indivíduo identificado como R.D.S.G., que já possuía anotações criminais por tráfico de drogas. Após consulta, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi conduzido para a 126ª DP para cumprimento do mandado.

Mais cedo, por volta das 17h45, a equipe realizava diligências no Jardim Esperança, na região do condomínio Minha Casa Minha Vida, quando localizou V.M.D.S., de 20 anos, na Rua da Paz. Após abordagem, foi confirmado que havia um mandado prisão em aberto contra o ele, que também possui anotações criminais por tráfico de drogas. O suspeito foi conduzido para a 126ª DP para cumprimento do mandado e ficou preso.